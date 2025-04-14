В Fortnite могут пройти коллаборации с Kingdom Come Deliverance 2, Death Stranding и Tony Hawk Pro Skater

Инсайдер, который ранее неоднократно делился точной информацией об обновлениях Fortnite, раскрыл новые подробности о персонажах, которые появятся в игре.

Согласно данным ShpeshalNick, в Fortnite появятся герои из Kingdom Come: Deliverance 2, а также персонажи из Death Stranding, Tony Hawk Pro Skater и Double Dragon.

Кроме того, игроки смогут встретить скины таких персонажей, как Палач Рока из DOOM: The Dark Ages, Агент 47 из Hitman, а также Джек Блэк, но без связи с его недавним фильмом по Minecraft, где актёр исполнил роль Стива.

Помимо новых скинов, в Fortnite пройдет специальный ивент, связанный с франшизой Tony Hawk Pro Skater.