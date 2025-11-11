В Fortnite может быть анонсирован новый режим от Warner Bros. с обновленной физикой

Новый режим в Fortnite, созданный в сотрудничестве с Warner Bros., может выйти 12 декабря 2025 года. Согласно утечкам, он представит новую механику ближнего боя, обновленную физику и ранговую версию, которая продлится до 4 марта.

Инсайдеры сообщают, что новый режим будет довольно масштабным и станет частью обновления, приуроченного к началу седьмой главы игры. Главной механикой станет система такла. Это означает, что помимо стрельбы и строительства, игроки получат возможность захватывать и опрокидывать противников в ближнем бою. Также игроков ждут изменения в физике, что может намекать на участие таких персонажей, как Багз Банни и других героев с их фирменными мультяшными способностями. Это сотрудничество продолжает успешную стратегию Epic Games по созданию коллабораций, подобной недавнему мини-сезону с “Симпсонами”.

Warner Bros. уже давно сотрудничают с Fortnite, в игре уже присутствуют такие персонажи, как Бэтмен и Супермен из вселенной DC Comics. Одновременно с утечками о новом режиме ходят слухи о возможном появлении в игре контента по вселенной “Гарри Поттера”, однако на данный момент это никак не подтверждено разработчиками.