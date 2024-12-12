В Fortnite может появиться режим в духе Escape from Tarkov - Epic Games реанимировала Project Arnold

Epic Games реанимировала заброшенный проект Arnold, который должен превратить Fortnite в нечто похожее на Escape from Tarkov. Об этом рассказал инсайдер Loolo, хотя и предупредил, что планы могут поменяться.
Если верить утечке, нас ждёт классический экстракшен-шутер — это когда игроков забрасывают на карту, где нужно не только выживать и собирать добычу, но и благополучно унести ноги вместе с найденным добром. Придётся повоевать и с ботами, и с живыми игроками, зато с каждым успешным рейдом можно будет прокачивать снаряжение и становиться сильнее.
Когда ждать новый режим — пока загадка. А если хочется прямо сейчас во что-то новенькое поиграть, то с 11 декабря в раннем доступе уже появился режим от первого лица под названием «Линия огня».
Видимо Epic решили что благодаря Fortnite можно взять ВСЕ жанры мира и запихнуть их в общую метавселенную. Идея амбициозная, но долго ли она продержится? Rocket Racing к примеру уже загнулся. Музыкалка недалеко от этого. LEGO ещё как-то маломальски аудиторию собирает.
Интересно ещё то, что чем больше игровых режимов они добавляют, тем больше разработчиков на это нужно, чтобы всё это добро поддерживать по контенту и серверам. Недалеко так и до производственного ада дойти
Выглядит интересно, но как-то сомнительно.
Escape from Tarkov про лут, аукцион, расширение и развитие базы + геймплей там совершенно другой, нежели просто бежать вперёд, стреляться и мансить подкатами и прыжками.
*слухи про вид от первого лица были 3 года назад! Люди уже находили в файлах какие-то упоминания https://www.reddit.com/r/FortNiteBR/comments/qtf0yu/firstperson_mode_in_fortnite/
... а там всего-то надо перенести камеру, адаптировать некоторые скины чтобы не загораживали вид и создать несколько карт для этого режима. Трудно представить, что полноценный нормальный режим а-ля Escape from Tarkov будет в ближайшее время или вообще будет.
видно если в этом кале чтот свое появится то Вселенная слова в точку сингулярности схлопнется
Так ты этот бред под каждой новостью с Fortnite пишешь...
про схлопывание Вселенной это новое , так что не правда ! а то что это не игра а гвнина кала так это не бред а чистая правда
да я уверен что этот долбошлёп даже не играл в фортнайт.