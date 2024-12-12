В Fortnite может появиться режим в духе Escape from Tarkov - Epic Games реанимировала Project Arnold

Epic Games реанимировала заброшенный проект Arnold, который должен превратить Fortnite в нечто похожее на Escape from Tarkov. Об этом рассказал инсайдер Loolo, хотя и предупредил, что планы могут поменяться.

Если верить утечке, нас ждёт классический экстракшен-шутер — это когда игроков забрасывают на карту, где нужно не только выживать и собирать добычу, но и благополучно унести ноги вместе с найденным добром. Придётся повоевать и с ботами, и с живыми игроками, зато с каждым успешным рейдом можно будет прокачивать снаряжение и становиться сильнее.

Когда ждать новый режим — пока загадка. А если хочется прямо сейчас во что-то новенькое поиграть, то с 11 декабря в раннем доступе уже появился режим от первого лица под названием «Линия огня».