В Fortnite может появится Цири из "Ведьмака"

Королевская битва Fortnite может в скором времени обрадовать поклонников знаменитого "Ведьмака". Недавняя утечка из нового обновления намекает на то, что разработчики игры готовятся анонсировать новое сотрудничество с франшизой The Witcher. Вслед за Геральтом из Ривии, который отправился на поля сражений в феврале, в игру будет добавлена Цири.
В файлах Fortnite пользователи обнаружили несколько иконок с изображением Цири, которая визуально очень напоминает свою версию из The Witcher. Как утверждает авторитетный инсайдер с ником iFireMonkey, новая коллаборация не ограничиться косметическим элементом. По его словам, в игре пройдет отдельный тематический ивент, а главным нововведением станет собственно сама Цири, которую смогут получить игроки.
Когда стоит ждать Цири в Fortnite, пока неизвестно. Судя по всему, она появится уже в конце этого месяца или будет добавлена в июле через одно из обновлений. Как ожидается, её появление в королевской битве будет приурочено к премьере третьего сезона "Ведьмака" от Netflix.
Я смирился когда туда добавили Геральта, ибо ему не привыкать сражаться против тварей, но теперь ещё и Цири...
ну она портал сделала и попала в эту помойку. хотя там всяко лучше, чем в польском геймдеве
а есть цири не из ведьмака?
За мультяшности думаю в этой игре будет так себе выглядеть.