В Fortnite может появится Цири из "Ведьмака" ©

Королевская битва Fortnite может в скором времени обрадовать поклонников знаменитого "Ведьмака". Недавняя утечка из нового обновления намекает на то, что разработчики игры готовятся анонсировать новое сотрудничество с франшизой The Witcher. Вслед за Геральтом из Ривии, который отправился на поля сражений в феврале, в игру будет добавлена Цири.

В файлах Fortnite пользователи обнаружили несколько иконок с изображением Цири, которая визуально очень напоминает свою версию из The Witcher. Как утверждает авторитетный инсайдер с ником iFireMonkey, новая коллаборация не ограничиться косметическим элементом. По его словам, в игре пройдет отдельный тематический ивент, а главным нововведением станет собственно сама Цири, которую смогут получить игроки.

Когда стоит ждать Цири в Fortnite, пока неизвестно. Судя по всему, она появится уже в конце этого месяца или будет добавлена в июле через одно из обновлений. Как ожидается, её появление в королевской битве будет приурочено к премьере третьего сезона "Ведьмака" от Netflix.