В Fortnite может состоятся коллаборация с Call of Duty

Fortnite славится своими коллаборациями и на днях, благодаря датамайнерам, стало известно о вероятной коллаборации с Call of Duty. Учитывая, что в настоящее время разрабатывается новая игра серии CoD, ажиотаж вокруг кроссовера на рекордно высоком уровне. Однако официальной информации от Activision Blizzard пока нет. Тем не менее датамайнеры заявляют, что сотрудничество произойдет в декабре 2023 года, поэтому для официального заявления еще достаточно времени.

По текущей информации, в декабре этого года закончится четвертая глава, и начнется пятая. А поскольку Epic Games любят в начале каждой главы устраивать крупное сотрудничество, это идеально подойдет для кроссовера с Call of Duty. Но здесь возникает справедливый вопрос: “А что добавят?” Помимо экипировки и косметических предметов, всегда есть возможность добавить в фортнайт оружие из франшизы Call of Duty. В ней много, наверное, узнаваемых пушек, которых не хватает в королевской битве. Также есть возможность создать тематическую карту в новом редакторе, используя Unreal Editor. Воссоздать точную копию какой-либо карты из CoD не составило бы проблем. Но узнаем мы подробности уже ближе к предполагаемой дате выхода.