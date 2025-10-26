В Fortnite может состояться коллаборация с "Южным парком"

Авторитетный инсайдер SamLeakss сообщил о готовящейся коллаборации Fortnite с анимационным сериалом “Южный Парк”. По данным источников, переговоры между Epic Games и Paramount уже находятся на завершающей стадии. Официальных подробностей о дате релиза или контенте пока не раскрыто.​

Согласно информации, в игре появятся скины основных персонажей — Стэна, Кайла, Картмана и Кенни. Тем не менее, пожалуй, самый большой вопрос заключается в том, как герои будут адаптированы, учитывая, что их рост составляет около 90 сантиметров. Предлагают варианты, при которых они будут стоять друг на друге под плащом. Либо же будет использоваться аниме версия, как это сделано в одном из эпизодов сериала.

С момента премьеры в 1997 году “Южный парк” остается одним из самых известных мультсериалов для взрослых в истории телевидения. Известный своим неприкрыто грубым юмором и острой сатирой, сериал высмеивает Голливуд, политику, религию и практически все основные темы современной культуры. Fortnite ранее сотрудничали с другими телешоу для взрослых, такими как “Гриффины”. Сейчас ходят слухи о коллаборации с “Симпсонами”.