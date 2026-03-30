В Fortnite может вернуться один из самых известных кроссоверов игры

Epic Games намекнула на возвращение одного из самых громких событий в истории Fortnite — коллаборации с фильмом «Мстители: Финал». Этот кроссовер впервые появился в игре в 2019 году и считается одним из самых запоминающихся для сообщества.

Новый намёк появился в официальных соцсетях Fortnite. Разработчики опубликовали изображение персонажа Brite Bomber со щитом Капитана Америки и подписью «Whatever it takes» — знаменитой фразой из «Мстители: Финал». По предварительным данным, событие может вернуться уже 3 апреля.

Ожидается, что вместе с коллаборацией снова появится временный режим Endgame, который впервые был доступен в восьмом сезоне первой главы Fortnite. В нём игроки делились на две команды — Мстителей и армию Читаури.

Задача команды Мстителей заключалась в уничтожении определённого количества противников, после чего враги теряли возможность возрождаться. Команда Читаури, наоборот, должна была собрать Камни бесконечности. После этого один из игроков превращался в Таноса и получал уникальные способности.

В режиме также использовалось тематическое оружие, включая щит Капитана Америки, лук Соколиного глаза, репульсоры Железного человека и топор Тора.

Событие по мотивам «Мстители: Финал» стало одним из самых важных кроссоверов Fortnite и фактически задало направление для будущих коллабораций игры с крупными франшизами. Его возможное возвращение в рамках Fortnite OG может снова привлечь большое количество игроков.