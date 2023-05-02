Fortnite 25.07.2017
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В Fortnite началась коллаборация со "Звездными войнами", которая представляет знакомых героев в игре

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Gutsz
Новости

Уже 4 мая будет отмечаться всемирный день "Звездных войн" и студия Epic Games к этому основательно подготовилась. В честь надвигающегося праздника для всех гиков в королевской битве Fortnite сегодня стартует коллаборация с известной франшизой, которая принесет в игре знакомых героев из фильмов. Теперь геймеры смогут играть за Дарта Мола, Падме и Энакина.

Вместе со скинами из "Звездных войн" в Fortnite были также перенесены предметы из фильмов, которые можно будет использовать в сражениях. В игре появится световой меч, бластер и возможность использовать Силу, что может изменить привычный игровой процесс королевской битвы.

Новый кроссовер в Fortnite был запущен вместе с выходом очередного обновления. Разработчики популярной игры в патче 24.30 устраняли ряд известных ошибок и улучшили навигацию в вспомогательных режимах игры.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Дебил Джек

шо, опять? Жаль, ЗВ трэш,

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kekeskrekes

Войны клонов одна из лучших арок зв, да и с кем и коллабить? С новыми помойками от марвел или с дс которые не могут скомпоновать вселенную 20 лет, а может с мертвыми франшизами про магию и средневековье?

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Solstice

Скин на Дарта Мола за донат или испытания?

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