В Fortnite началась коллаборация со "Звездными войнами", которая представляет знакомых героев в игре ©

Уже 4 мая будет отмечаться всемирный день "Звездных войн" и студия Epic Games к этому основательно подготовилась. В честь надвигающегося праздника для всех гиков в королевской битве Fortnite сегодня стартует коллаборация с известной франшизой, которая принесет в игре знакомых героев из фильмов. Теперь геймеры смогут играть за Дарта Мола, Падме и Энакина.

Вместе со скинами из "Звездных войн" в Fortnite были также перенесены предметы из фильмов, которые можно будет использовать в сражениях. В игре появится световой меч, бластер и возможность использовать Силу, что может изменить привычный игровой процесс королевской битвы.

Новый кроссовер в Fortnite был запущен вместе с выходом очередного обновления. Разработчики популярной игры в патче 24.30 устраняли ряд известных ошибок и улучшили навигацию в вспомогательных режимах игры.