В Fortnite начали возвращать деньги за внутриигровые покупки - Epic Games уже выплатила больше 72 миллионов долларов

Американская Федеральная торговая комиссия (FTC) начала первую волну возвратов игрокам Fortnite после громкого судебного дела против Epic Games. Компания согласилась выплатить $245 миллионов, из которых первые $72 миллиона уже начали распределяться между игроками популярной королевской битвы

Напомним, что FTC обвинила Epic Games в использовании "запутанной и несоответствующей логике конфигурации кнопок", которая приводила к случайным покупкам. К тому же дети могли совершать траты без согласия родителей, что вызвало особое внимание регуляторов.

В результате Epic Games не только согласилась выплатить компенсацию, но и пересмотреть подход к своим внутриигровым покупкам, добавив более прозрачные и понятные способы подтверждения транзакций.

Теперь возврат средств в игре может запросить любой геймер, который покупал что-то в игре с января 2017 по сентябрь 2022 года. Главным требованием для выполнения вашего запроса — быть резидентом США, поэтому игрокам с Европы и другой части мира получить компенсацию будет намного сложнее. Игроки могут подать заявку на возраст средств до 10 января 2025 года через специальную форму на сайте FTC. Следующие волны возвратов, согласно FTC, могут охватить еще больше пользователей.