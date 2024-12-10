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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 924 оценки

В Fortnite начали возвращать деньги за внутриигровые покупки - Epic Games уже выплатила больше 72 миллионов долларов

Gutsz
Новости

Американская Федеральная торговая комиссия (FTC) начала первую волну возвратов игрокам Fortnite после громкого судебного дела против Epic Games. Компания согласилась выплатить $245 миллионов, из которых первые $72 миллиона уже начали распределяться между игроками популярной королевской битвы

Напомним, что FTC обвинила Epic Games в использовании "запутанной и несоответствующей логике конфигурации кнопок", которая приводила к случайным покупкам. К тому же дети могли совершать траты без согласия родителей, что вызвало особое внимание регуляторов.

В результате Epic Games не только согласилась выплатить компенсацию, но и пересмотреть подход к своим внутриигровым покупкам, добавив более прозрачные и понятные способы подтверждения транзакций.

Теперь возврат средств в игре может запросить любой геймер, который покупал что-то в игре с января 2017 по сентябрь 2022 года. Главным требованием для выполнения вашего запроса — быть резидентом США, поэтому игрокам с Европы и другой части мира получить компенсацию будет намного сложнее. Игроки могут подать заявку на возраст средств до 10 января 2025 года через специальную форму на сайте FTC. Следующие волны возвратов, согласно FTC, могут охватить еще больше пользователей.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Wolfenstein

за моральный вред игры в это уг кала когда будут платить ?

-13
HellowRainbow

Тебя цепями к компу приковали? Или ты копрофил?

5
rtnrwv

когда у тебя мозг появится (спойлер никогда)

1
Nodas

Тебя что насильно заставляют в это играть ?

1
vertehwost Nodas

Мне кажется у этого человека был очень трудный год

1
Great-heartedElio vertehwost

да просто лишняя хромосома

0