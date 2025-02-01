В Fortnite начался второй сезон первой главы "Как раньше" вместе с любимыми памятными местами

Новая Глава 1, Сезон 2 официально пришла в Fortnite OG. Было добавлено несколько интересных мест, которые обязательно вызовут ностальгию у давних игроков Fortnite, в то время как другие впервые увидят начало Fortnite. Это, конечно, включает в себя такие места, как Tilted Towers и Shifty Shafts. Другие памятные области, такие как Junk Junction, Haunted Hills и Snobby Shores, вернулись в игру после некоторого отсутствия.

Поскольку это новый сезон, вместе с ним приходит и новый боевой пропуск. Вышел совершенно новый OG Pass, предлагающий игрокам 45 уровней наград, основанных на знаковых моментах Главы 1 Сезона 2. Сюда входят предметы, вдохновленные Sparkle Specialist и Black Knight, которые были нарядами, которые игроки OG могли получить в оригинальном боевом пропуске Главы 1 Сезона 2. Он также включает Cuddle Team Leader, который был нарядом, впервые появившимся во 2-м сезоне Главы 1.

Этот боевой пропуск функционирует точно так же, как и другие боевые пропуски, доступные в игре. Вам просто нужно играть в игру и получать опыт в любом опыте Fortnite, который затем будет суммироваться и позволит вам получать награды по всему боевому пропуску. OG pass — это единый путь, объединяющий как бесплатные, так и премиум-награды. Вы можете либо купить пропуск за 1000 V-баксов, либо получить его, подписавшись на Fortnite Crew. Сезон заканчивается 25 марта, что дает вам достаточно времени, чтобы загрузить свои игры и разблокировать награды по пропуску.

Ассортимент добычи был расширен за счет добавления снаряжения из классического сезона 2 главы 1, в том числе таких предметов, как «Уютный костер», «Пыхтящий кувшин» и «Пистолет с глушителем».

Наряду с этим событием в LEGO Fortnite Brick Life вышло обновление Valentine 2025, где вы можете бродить по городу, распространяя любовь и получая возможность заработать Сюрприз Купидона. Вы также можете получить Цветы, Любовные письма и Жезлы-сердечки в качестве подарков для раздачи. Это обновление также содержит новые ежедневные задания, в которых вы можете принять участие. Полные подробности были опубликованы на официальном сайте Fortnite, где вы можете прочитать все о нем. Событие Valentine должно закончиться 21 февраля.