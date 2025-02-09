В Fortnite наступило время злодеев - королевская битва встречает антагонистов "Магической битвы"

В Fortnite снова пополнение из мира «Магической битвы» — на этот раз злодеями. В игровом магазине появились скины сразу трёх антагонистов: Рёмена Сукуны, Махито и Тодзи Фусигуро.

Что особенно важно, до этого момента игрокам были доступны только положительные персонажи вроде Сатору Годзё, Юдзи Итадори и Мэгуми Фусигуро. Теперь же у поклонников появилась возможность примерить облик и злодеев.

Кстати, о них — Сукуна считается сильнейшим магом древности, который вернулся к жизни в теле Итадори. Махито, да и вообще все духи в этой истории, мечтает избавиться от людей. Ну а Тодзи Фусигуро — опасный наёмник по прозвищу «Убийца магов».