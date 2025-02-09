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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 946 оценок

В Fortnite наступило время злодеев - королевская битва встречает антагонистов "Магической битвы"

Lunersun
Новости

В Fortnite снова пополнение из мира «Магической битвы» — на этот раз злодеями. В игровом магазине появились скины сразу трёх антагонистов: Рёмена Сукуны, Махито и Тодзи Фусигуро.

Что особенно важно, до этого момента игрокам были доступны только положительные персонажи вроде Сатору Годзё, Юдзи Итадори и Мэгуми Фусигуро. Теперь же у поклонников появилась возможность примерить облик и злодеев.

Кстати, о них — Сукуна считается сильнейшим магом древности, который вернулся к жизни в теле Итадори. Махито, да и вообще все духи в этой истории, мечтает избавиться от людей. Ну а Тодзи Фусигуро — опасный наёмник по прозвищу «Убийца магов».

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
yrroodd

Мангу подслили,можно и в коллаборации продаваться :D
А чё Годжо нет? Он же популярнее... Хых

0
-zotik-

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