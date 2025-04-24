В Fortnite новая коллаборация - в игре появились герои из "Черепашек-ниндзя"

Компания Epic Games совместно со студией People Can Fly представили новые тематические скины для «королевской битвы» Fortnite.

В игре появились герои из «Черепашек-ниндзя». Апдейт вышел 23 апреля. Геймеры уже могут забрать скины Кейси Джонса, Крэнга, Рокстэди и Бибопа, а также другие косметические предметы. Коллаборация продлится до 2 мая 2025 года и завершится в 3 утра по московскому времени.

Стоимость набора «Враги черепашек» оценивается в 3 200 V-баксов. В комплект входят:

Андроид Крэнга (в ЛЕГО-стиле и обычный);

Боевой клич Крэнга;

Топор измерений;

Бибоп (в ЛЕГО-стиле и обычный);

Рокстэди (в ЛЕГО-стиле и обычный);

Анимация «Заточка рога»;

Анимация «Уличный свинг»;

Анимация «Мини-бур»;

Анимация «Брутальные объятия»;

Кабаний молот;

Боевой мачете;

Портал в измерение;

Мусорный щит;

Барабанная установка «Бибоп-бит»;

Гитара «Рог-рок».

Ранее Epic Games объявила о грядущем масштабном коллаборации Fortnite со вселенной «Звёздных Войн». В мае и июне 2025 года игроков ожидает серия тематических событий.