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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 970 оценок

В Fortnite новая коллаборация - в игре появились герои из "Черепашек-ниндзя"

Simple Jack Simple Jack

Компания Epic Games совместно со студией People Can Fly представили новые тематические скины для «королевской битвы» Fortnite.

В игре появились герои из «Черепашек-ниндзя». Апдейт вышел 23 апреля. Геймеры уже могут забрать скины Кейси Джонса, Крэнга, Рокстэди и Бибопа, а также другие косметические предметы. Коллаборация продлится до 2 мая 2025 года и завершится в 3 утра по московскому времени.

Стоимость набора «Враги черепашек» оценивается в 3 200 V-баксов. В комплект входят:

  • Андроид Крэнга (в ЛЕГО-стиле и обычный);
  • Боевой клич Крэнга;
  • Топор измерений;
  • Бибоп (в ЛЕГО-стиле и обычный);
  • Рокстэди (в ЛЕГО-стиле и обычный);
  • Анимация «Заточка рога»;
  • Анимация «Уличный свинг»;
  • Анимация «Мини-бур»;
  • Анимация «Брутальные объятия»;
  • Кабаний молот;
  • Боевой мачете;
  • Портал в измерение;
  • Мусорный щит;
  • Барабанная установка «Бибоп-бит»;
  • Гитара «Рог-рок».

Ранее Epic Games объявила о грядущем масштабном коллаборации Fortnite со вселенной «Звёздных Войн». В мае и июне 2025 года игроков ожидает серия тематических событий.

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