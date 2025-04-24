В Fortnite новая коллаборация - в игре появились герои из "Черепашек-ниндзя"

Компания Epic Games совместно со студией People Can Fly представили новые тематические скины для «королевской битвы» Fortnite.
В игре появились герои из «Черепашек-ниндзя». Апдейт вышел 23 апреля. Геймеры уже могут забрать скины Кейси Джонса, Крэнга, Рокстэди и Бибопа, а также другие косметические предметы. Коллаборация продлится до 2 мая 2025 года и завершится в 3 утра по московскому времени.
Стоимость набора «Враги черепашек» оценивается в 3 200 V-баксов. В комплект входят:
- Андроид Крэнга (в ЛЕГО-стиле и обычный);
- Боевой клич Крэнга;
- Топор измерений;
- Бибоп (в ЛЕГО-стиле и обычный);
- Рокстэди (в ЛЕГО-стиле и обычный);
- Анимация «Заточка рога»;
- Анимация «Уличный свинг»;
- Анимация «Мини-бур»;
- Анимация «Брутальные объятия»;
- Кабаний молот;
- Боевой мачете;
- Портал в измерение;
- Мусорный щит;
- Барабанная установка «Бибоп-бит»;
- Гитара «Рог-рок».
Ранее Epic Games объявила о грядущем масштабном коллаборации Fortnite со вселенной «Звёздных Войн». В мае и июне 2025 года игроков ожидает серия тематических событий.