В Fortnite подорожают В-баксы: Epic Games меняет цены на игровую валюту

Компания Epic Games объявила о повышении цен на премиальную валюту в Fortnite. Изменения вступят в силу 19 марта 2026 года и затронут все наборы В-баксов.

После обновления за прежнюю сумму игроки будут получать меньше В-баксов:

Набор за 499 рублей: раньше 1000 В-баксов, теперь 800 (разница ~100 рублей)

Набор за 1279 рублей: раньше 2800, теперь 2400 В-баксов (разница ~255 рублей)

Набор за 2029 рублей: раньше 5000, теперь 4500 В-баксов (разница ~405 рублей)

Набор за 5049 рублей: раньше 13 500, теперь 12 500 В-баксов (разница ~1009 рублей)

Прямой пересчёт показывает, что стоимость 50 В-баксов вырастет с ~40 рублей до 50 рублей.

Одновременно Epic скорректировала стоимость внутриигровых пропусков: OG-пропуск будет стоить 800 В-баксов, а Music и LEGO — 1200. Подписка Fortnite Crew теперь будет давать 800 В-баксов в месяц вместо прежних 1000.

Разработчики объясняют изменения необходимостью покрывать расходы на развитие и поддержку игры. При этом игроки по-прежнему смогут зарабатывать В-баксы через боевой пропуск и использовать их для покупки следующего сезона.

Fortnite остаётся одной из самых популярных игр в мире и фактически превратилась в отдельную платформу с собственной экономикой, где регулярно появляются новые режимы, события и косметические предметы.