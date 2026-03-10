В Fortnite подорожают В-баксы: Epic Games меняет цены на игровую валюту

Компания Epic Games объявила о повышении цен на премиальную валюту в Fortnite. Изменения вступят в силу 19 марта 2026 года и затронут все наборы В-баксов.
После обновления за прежнюю сумму игроки будут получать меньше В-баксов:
- Набор за 499 рублей: раньше 1000 В-баксов, теперь 800 (разница ~100 рублей)
- Набор за 1279 рублей: раньше 2800, теперь 2400 В-баксов (разница ~255 рублей)
- Набор за 2029 рублей: раньше 5000, теперь 4500 В-баксов (разница ~405 рублей)
- Набор за 5049 рублей: раньше 13 500, теперь 12 500 В-баксов (разница ~1009 рублей)
Прямой пересчёт показывает, что стоимость 50 В-баксов вырастет с ~40 рублей до 50 рублей.
Одновременно Epic скорректировала стоимость внутриигровых пропусков: OG-пропуск будет стоить 800 В-баксов, а Music и LEGO — 1200. Подписка Fortnite Crew теперь будет давать 800 В-баксов в месяц вместо прежних 1000.
Разработчики объясняют изменения необходимостью покрывать расходы на развитие и поддержку игры. При этом игроки по-прежнему смогут зарабатывать В-баксы через боевой пропуск и использовать их для покупки следующего сезона.
Fortnite остаётся одной из самых популярных игр в мире и фактически превратилась в отдельную платформу с собственной экономикой, где регулярно появляются новые режимы, события и косметические предметы.
Ахах
Инфляция несуществующей валюты
всё равно напрямую покупать низя
Я один раз бп купил в году так 2019-2020 и с тех пор ни копейки больше не занес. БП окупается, а те скины которые меня интересовали уже есть в коллекции.
Как я уже давно говорю: Виртуальные предметы (скрины, кейсы) и платные Dlc в играх – главная проблема игровой индустрии. То, что раньше в играх было бесплатно, сейчас стало платным.
Многие игроки хотят играть с красивыми предметами, но при этом не желают вкладывать деньги в игру, особенно если уже купили ее.