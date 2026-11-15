В Fortnite показали охоту за сокровищами с Мику и Тето

Компания Epic Games представила новый геймплейный трейлер Fortnite, посвящённый третьей неделе события Treasure Hunters. Главными звёздами ролика стали две популярные виртуальные певицы — Хацунэ Мику (Hatsune Miku) и Касане Тето (Kasane Teto).

Персонажи, хорошо известные поклонникам японской виртуальной музыкальной сцены, теперь появились во вселенной Fortnite. Их совместное появление стало центральной темой нового трейлера, в котором разработчики продемонстрировали необычный дуэт.

Хацунэ Мику давно превратилась в один из самых узнаваемых символов виртуальной музыки, тогда как Касане Тето прошла путь от интернет-персонажа до популярной цифровой исполнительницы. Теперь обе героини встретились в королевской битве Epic Games.

Новый трейлер приурочен к третьей неделе Treasure Hunters и посвящён появлению персонажей в игре. Подробности их доступности и способов получения следует уточнять непосредственно в Fortnite.