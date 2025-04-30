В Fortnite покажут новый мультсериал по "Звёздным войнам" на два дня раньше, чем на Disney+

В Fortnite можно будет первыми глянуть новый мультсериал по «Звёздным войнам». 2 мая игрокам покажут сразу две серии «Сказаний о преступном мире» на специальном острове. И это, между прочим, за два дня до официального релиза на Disney+.

Главной героиней в новых «Сказаниях» будет Асажж Вентресс — бывшая убийца и охотница за головами из «Войн клонов». Сериал продолжает традиции других анимационных антологий вроде «Сказаний о джедаях» и «Сказаний об Империи». По сути, это такие короткие истории из разных уголков галактики «Звёздных войн».

Попасть на просмотр можно будет с 17:00 по московскому времени на острове «Звёздные войны: Совместный просмотр». А если не сможете найти, то просто вбейте код 2124-6713-8076, и вас перекинет куда надо. Также имейте в виду, что для того, чтобы получить доступ ко всем плюшкам, придётся связать свои аккаунты Epic Games и MyDisney. Зато потом можно будет получить загрузочный экран с Вентресс и экипировку штурмовика Первого Ордена.

Кстати, в тот же день, 2 мая, стартует тематический сезон «Галактическая битва».