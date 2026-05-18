В Fortnite покажут первые 10 минут "Мандалорца и Грогу"

Фанатов далекой-далекой галактики ждет грандиозный сюрприз. Уже 19 мая 2026 года в 17:00 по московскому времени прямо в игре Fortnite пройдет масштабная презентация грядущего блокбастера «Мандалорец и Грогу» (Star Wars: The Mandalorian and Grogu).

Игроки соберутся на виртуальном острове, где после приветственного слова режиссера Джона Фавро увидят первые 10 минут фильма.

В прокат «Мандалорец и Грогу» выйдет уже 22 мая 2026 года. К исполнителю главной роли Педро Паскалю и малышу-йоде Грогу в фильме-продолжении сериала «Мандалорец» (The Mandalorian) присоединятся также Сигурни Уивер, Джереми Аллен Уайт и… Мартин Скорсезе.