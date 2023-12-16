на главную
об игре
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 772 оценки

В Fortnite появились Черепашки-ниндзя

Simple Jack
Новости

В королевской битве Fortnite начался Зимний фестиваль с подарками, специальными заданиями и новым временным режимом. Ивент пройдет до 2 января 2024 года.

Во время фестиваля в игре также пройдет коллаборация с Черепашками-ниндзя — в игру добавили платный набор скинов, в который который вошли лидер команды Леонардо, прирожденный боец Рафаэль, тусовщик Микеланджело и эксперт по технике Донателло, а также журналистка Эйприл О’Нил. У всех костюмов есть LEGO-вариация для отдельного режима.

Источник  
8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Да хоть Гитлер, я ничем не удивлюсь.

-10
Spillik

Ниндзя-черепашки и Гитлер - это ведь смежные темы, да.

1
Лидер_Мур

Вот я бы взял адика по любасу, но и черепашку я тоже взял, а именно рафаеля

2
Animario Лидер_Мур

Раф рулит) Когда был малый, среди сверстников, Раф только мне нравился. Естественно, большинство ссались по Лео. Еще обидно было за то, что в TMNT 3 на денди у Рафа коронный удар наносил урона меньше, чем другие. Как же кайфовал, когда в Черепахах 2007го он Лео п*здюлей выписал)

0