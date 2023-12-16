В Fortnite появились Черепашки-ниндзя

В королевской битве Fortnite начался Зимний фестиваль с подарками, специальными заданиями и новым временным режимом. Ивент пройдет до 2 января 2024 года.
Во время фестиваля в игре также пройдет коллаборация с Черепашками-ниндзя — в игру добавили платный набор скинов, в который который вошли лидер команды Леонардо, прирожденный боец Рафаэль, тусовщик Микеланджело и эксперт по технике Донателло, а также журналистка Эйприл О’Нил. У всех костюмов есть LEGO-вариация для отдельного режима.
Да хоть Гитлер, я ничем не удивлюсь.
Ниндзя-черепашки и Гитлер - это ведь смежные темы, да.
Вот я бы взял адика по любасу, но и черепашку я тоже взял, а именно рафаеля
Раф рулит) Когда был малый, среди сверстников, Раф только мне нравился. Естественно, большинство ссались по Лео. Еще обидно было за то, что в TMNT 3 на денди у Рафа коронный удар наносил урона меньше, чем другие. Как же кайфовал, когда в Черепахах 2007го он Лео п*здюлей выписал)