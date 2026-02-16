ЧАТ ИГРЫ
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 1 066 оценок

В Fortnite появились Маджик и Луна Сноу из Marvel

RedDay13 RedDay13

В магазине предметов Fortnite стартовали продажи скинов двух новых персонажей из вселенной Marvel - Маджик (Magik) и Луны Сноу (Luna Snow). Их появление вызвало оживлённый интерес среди игроков, хотя официального кроссовера с игрой Marvel Rivals не анонсировалось.

Сотрудничество Fortnite и Marvel уже давно стало привычным делом. За прошедшие годы в королевской битве появилось множество персонажей комиксов: от различных версий Человека-паука до членов Людей Икс. Похоже, что скоро ряды супергероев пополнятся новыми лицами.

Комментарии:  3
Danny Lamb

Как же это плохо выглядит в сравнении с Rivals. Как будто это нейросетевой дженерик.

3
НЕЧТОжества

Выглядит как канон. Хахах.

firefox0047

Ну лица могли и посимпатичнее сделать