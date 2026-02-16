В Fortnite появились Маджик и Луна Сноу из Marvel

В магазине предметов Fortnite стартовали продажи скинов двух новых персонажей из вселенной Marvel - Маджик (Magik) и Луны Сноу (Luna Snow). Их появление вызвало оживлённый интерес среди игроков, хотя официального кроссовера с игрой Marvel Rivals не анонсировалось.

Сотрудничество Fortnite и Marvel уже давно стало привычным делом. За прошедшие годы в королевской битве появилось множество персонажей комиксов: от различных версий Человека-паука до членов Людей Икс. Похоже, что скоро ряды супергероев пополнятся новыми лицами.