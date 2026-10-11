В Fortnite появились новые скины Рю и Чунь-Ли из грядущей экранизации Street Fighter

Epic Games добавила во внутриигровой магазин Fortnite новые облики Рю и Чунь-Ли, приуроченные к грядущей экранизации Street Fighter от студий Legendary Pictures и Paramount. Релиз данного кроссовера стал частью масштабной рекламной кампании фильма, премьера которого в кинотеатрах запланирована на середину октября.

В отличие от классических скинов из файтинга, которые появлялись в королевской битве ранее, новые образы вдохновлены внешностью актеров, исполнивших главные роли в киноверсии. Модель Чунь-Ли создана на основе внешности актрисы Каллины Лян, а прообразом для Рю стал актер Эндрю Кодзи. Кроме того, оба персонажа получили собственные уникальные LEGO-версии для соответствующего режима.

В состав наборов, помимо самих моделей персонажей, вошли уникальные украшения на спину и тематическая кирка. Кроме того, игроки смогут разблокировать специальную эмоцию с разбиванием автомобиля, которая напрямую отсылает к знаменитой бонусной стадии из оригинальной серии Street Fighter.

Стоимость каждого экипировочного набора по отдельности составляет 1 500 В-баксов. Для тех, кто хочет забрать весь контент сразу, доступен большой общий бандл со скидкой — его цена составляет 2 400 В-баксов.