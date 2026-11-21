Epic Games объявила о запуске второй волны кроссовера между королевской битвой Fortnite и командным шутером Overwatch от Blizzard. Новыми гостями внутриигрового магазина стали две популярные героини — снайпер Роковая Вдова и защитница Кирико.

Каждый из обликов продаётся отдельно за 1 600 В-баксов. Кроме того, игрокам доступен единый комплект за 2 400 В-баксов, куда помимо обоих скинов входят тематические кирки, украшения на спину, эмоция и другие косметические предметы.

Это уже второй кроссовер со вселенной Overwatch. Впервые герои шутера появились в Fortnite в мае 2026 года — тогда в игру добавили скины Трейсер, Ангела, Гэндзи и D.Va. По словам разработчиков, 21 ноября эти образы снова поступят в продажу, так что у пропустивших релиз игроков появится шанс забрать их в свою коллекцию.