В Fortnite появился Дарт Вейдер с катаной - игра получила самурайский набор по "Звёздным войнам"

В Fortnite добавили новые вещи из «Звёздных войн» — на этот раз в японском стиле. Игроки теперь могут примерить на себя образы Дарта Вейдера и Штурмовиков, а заодно получат несколько видов оружия вроде катан. За весь комплект просят 3 200 В-баксов (это со скидкой).

Кстати, это не единственное обновление — на этих днях в игре также появились предметы из Cyberpunk 2077, включая облики Джонни Сильверхенда и женской версии Ви. Правда, выбор последней вызвал привычные споры в сообществе, и разработчикам даже пришлось объяснять своё решение.