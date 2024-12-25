ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 936 оценок

В Fortnite появился Дарт Вейдер с катаной - игра получила самурайский набор по "Звёздным войнам"

Lunersun
Новости

В Fortnite добавили новые вещи из «Звёздных войн» — на этот раз в японском стиле. Игроки теперь могут примерить на себя образы Дарта Вейдера и Штурмовиков, а заодно получат несколько видов оружия вроде катан. За весь комплект просят 3 200 В-баксов (это со скидкой).

Кстати, это не единственное обновление — на этих днях в игре также появились предметы из Cyberpunk 2077, включая облики Джонни Сильверхенда и женской версии Ви. Правда, выбор последней вызвал привычные споры в сообществе, и разработчикам даже пришлось объяснять своё решение.

Разработчик Cyberpunk 2077 объяснил, почему в Fortnite появилась только женская версия главного героя
-2
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Destroited
Дарт Вейдер с катаной

Ждем Люка Скай Уокера с нунчаками.

2
Floww

На самом деле, если кто не знал, Лукас при создании концепции джедаев вдохновлялся японской культурой и буддизмом. Так что коллаба самураев с ЗВ выглядит более чем логично)

2
My life is a game

Это потому что он черный?

1
Ой извините

Вейдера озвучивал легендарный актер Джеймс Эрл Джонс, ныне почивший, и он был черным. Повод пошутить тупую шутку?

4
My life is a game Ой извините

Не, вообще я почему то подумал о самурае из шэдоу, типа катана у черного и тут тоже катана у черного

1
Ой извините My life is a game

Аа. Тогда смешно. Хаха. Уморил.

2
Gelyr Ой извините

Ну так то в фильме он сначала белым был, а потом у Оби-Вана он подгорел немного

2
Ой извините Gelyr

Ахахах, сука)) Эт нормально) Бл, моя бывшая любовь, которая весьма любила его, тебя бы щас с потрохами сожрала)

3
Axel Denisenko

Крутяк!

1
AndruhaGruz
0
Ой извините

Вейдер
с катаной.
As you wish (c)

-2