В Fortnite появился Дарт Вейдер с катаной - игра получила самурайский набор по "Звёздным войнам"

В Fortnite добавили новые вещи из «Звёздных войн» — на этот раз в японском стиле. Игроки теперь могут примерить на себя образы Дарта Вейдера и Штурмовиков, а заодно получат несколько видов оружия вроде катан. За весь комплект просят 3 200 В-баксов (это со скидкой).
Кстати, это не единственное обновление — на этих днях в игре также появились предметы из Cyberpunk 2077, включая облики Джонни Сильверхенда и женской версии Ви. Правда, выбор последней вызвал привычные споры в сообществе, и разработчикам даже пришлось объяснять своё решение.
Ждем Люка Скай Уокера с нунчаками.
На самом деле, если кто не знал, Лукас при создании концепции джедаев вдохновлялся японской культурой и буддизмом. Так что коллаба самураев с ЗВ выглядит более чем логично)
Это потому что он черный?
Вейдера озвучивал легендарный актер Джеймс Эрл Джонс, ныне почивший, и он был черным. Повод пошутить тупую шутку?
Не, вообще я почему то подумал о самурае из шэдоу, типа катана у черного и тут тоже катана у черного
Аа. Тогда смешно. Хаха. Уморил.
Ну так то в фильме он сначала белым был, а потом у Оби-Вана он подгорел немного
Ахахах, сука)) Эт нормально) Бл, моя бывшая любовь, которая весьма любила его, тебя бы щас с потрохами сожрала)
Крутяк!
Вейдер
с катаной.
As you wish (c)