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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 1 098 оценок

В Fortnite появился скин Лилит из Borderlands 4

Gruz_ Gruz_

Epic Games представила новый косметический набор для Fortnite, созданный по мотивам шутера Borderlands 4. Во внутриигровом магазине появился комплект Сирены Лилит, дизайн которой полностью повторяет её обновленный внешний вид из проекта от Gearbox Software. Приобрести данную экипировку можно за 1 500 В-баксов

Помимо самого персонажа, в ассортимент торговой площадки добавили сопутствующий косметический предмет — украшение на спину «Крылья Сирены». Стоимость этого аксессуара отдельно составляет 400 В-баксов, однако издатель включил его в общую стоимость набора с костюмом, поэтому покупатели скина получат его автоматически.

Ознакомиться со всеми деталями предложения, актуальными ценами и полным перечнем доступных внутриигровых товаров пользователи могут непосредственно на официальной витрине магазина Fortnite.

18
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
ratte88

В фортнайте выглядит лучше, чем в борде

9
Тоmmy

что авторы делают с бедными детишками, показывают им секс

6
ojibra_6y3oba

Будет повод в форточку вернуться

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