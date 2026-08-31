В Fortnite появился скин Лилит из Borderlands 4

Epic Games представила новый косметический набор для Fortnite, созданный по мотивам шутера Borderlands 4. Во внутриигровом магазине появился комплект Сирены Лилит, дизайн которой полностью повторяет её обновленный внешний вид из проекта от Gearbox Software. Приобрести данную экипировку можно за 1 500 В-баксов

Помимо самого персонажа, в ассортимент торговой площадки добавили сопутствующий косметический предмет — украшение на спину «Крылья Сирены». Стоимость этого аксессуара отдельно составляет 400 В-баксов, однако издатель включил его в общую стоимость набора с костюмом, поэтому покупатели скина получат его автоматически.

Ознакомиться со всеми деталями предложения, актуальными ценами и полным перечнем доступных внутриигровых товаров пользователи могут непосредственно на официальной витрине магазина Fortnite.