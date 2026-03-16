В Fortnite появится инструментарий для создания игр по Звездным войнам

Компания Epic Games подтвердила, что создатели контента в Fortnite получат возможность разрабатывать собственные проекты по лицензии Звездных войн.

Ожидается, что необходимые для этого инструменты станут доступны уже 19 марта, вместе с запуском следующего сезона королевской битвы. Это нововведение стало следствием инвестиций компании Disney в игру на сумму 1 500 000 000 долларов в 2024 году.

Стоит отметить, что 19 марта доступ к ресурсам вселенной получат только разработчики. Обычным пользователям придется подождать, пока авторы не выпустят готовые проекты. Вероятно, основной поток новых режимов будет приурочен к ежегодному празднованию дня Звездных войн, которое проходит 4 мая. Фанаты надеются увидеть самые разные жанры, от привычных командных сражений до пряток на планете Хот.

Грядущий сезон должен ознаменовать возвращение Основателя, знакового персонажа Fortnite, которого озвучивает Дуэйн Скала Джонсон. Кроме того, разработчики планируют продолжить побочные сюжетные линии и вернуть основному сценарию прежний масштаб. Новые тизеры ожидаются позднее на этой неделе.