В Fortnite появится музей Холокоста

В «королевской битве» Fortnite появится музей Холокоста, в котором игроки смогут узнать о значимых людях в событиях тех времен. Так, например, на выставке появится знаменитая речь Мартина Лютера Кинга — лидера движения в борьбе за гражданские права.
Музей под названием Voices of the Forgotten создал Люк Бернард, директор игры «Свет во тьме», которая рассказывает историю еврейской семьи во Франции. «Очень горжусь тем, что мы будем первыми, кто предложит нечто подобное более чем 400 миллионам игроков Fortnite», — заявил Бернар. Он также добавил, что Epic Games одобрила идею.
В музее Холокоста в Fortnite пользователи смогут изучить инсталляции, посвященные конкретным событиям, как «Хрустальная ночь». Также в локации можно прочитать историю иранского посла Абдолу Хоссейна Сардари, который выдавал евреям паспорта в оккупированной Франции.