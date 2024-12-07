В Fortnite появится новый режим от первого лица "Линия огня"

«Линия огня» - это соревновательный режим Fortnite, который открывает новый взгляд на привычные сражения благодаря виду от первого лица. В основе режима - напряжённые матчи 5 на 5, разделённые на раунды. В «Линии огня» нет строительства. Все сохранённые пресеты из вашего шкафчика будут доступны в «Линии огня». Режим поддерживает существующие в Fortnite экипировки, украшения на спину, обувь, обёртки, граффити и эмоции. Кирки, воздушные следы, инструменты, транспорт и джем-треки недоступны и не поддерживаются.

В раннем доступе «Линия огня» предложит карту «Скайлайн 10», стартовый набор оружия и ограниченный ассортимент предметов. Epic Games планирует активно работать над режимом, опираясь на отзывы игроков, а также регулярно добавлять новые карты, оружие и игровые возможности в будущих обновлениях.



«Линия огня» выйдет 11-го декабря на всех платформах и во всех регионах, где поддерживается Fortnite, кроме Южной Кореи и России.

Мы работаем над тем, чтобы «Линия огня» вышла в обоих регионах, и непременно поделимся новостями, когда ситуация изменится.