В Fortnite появится скин Мэдисон Бир - певица сама попросила Epic Games добавить ее в игру

Epic Games объявила, что скин популярной американской певицы Мэдисон Бир появится в Fortnite. Косметика в рамках коллаборации появится в магазине предметов 25 сентября в 03:00 по московскому времени. Певица давно является поклонницей игры и еще в феврале публично просила Epic добавить ее скин - теперь ее желание исполнилось в полном объёме.

В набор войдут два образа: "Сделай меня своей Мэдисон" и "Атласный ангел Мэдисон". Также игроки смогут приобрести аксессуары на спину "Крылья ангела Мэдисон" и "Плюшевые игрушки Муки и Мэйпл", несколько кирок, эмоции и джем-треки "yes, baby", "bittersweet" и "complexity".

Многие предметы напрямую отсылают к карьере певицы: образ "Сделай меня своей Мэдисон" адаптирует ее визуализатор под боевой стиль, "Атласный ангел Мэдисон" воссоздает наряд с показа Victoria's Secret с реакцией на музыку, а крылья и эмоции повторяют хореографию из ее клипов. Кирка OG Pickaxe - это классический инструмент Fortnite в авторской интерпретации Бир

Epic также проведет несколько турниров Madison Beer Icon Cup. В режимах Duos Reload и Duos Zero Build Reload можно будет выиграть образ "Атласный ангел Мэдисон" и "Крылья ангела Мэдисон". Это даст игрокам возможность получить косметику бесплатно, не покупая ее в магазине.

Коллаборация примечательна тем, что Бир открыто просила о ней на крупной платформе - и в итоге получила не просто скин, а полноценный набор. Ожидается, что 25 сентября певица проведет стрим по Fortnite на Twitch в честь запуска.