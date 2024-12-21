В Fortnite пройдет коллаборация с Cyberpunk 2077

CD Projekt Red официально подтвердила кроссовер между Cyberpunk 2077 и Fortnite. Надежные инсайдеры, включая SpushFNBR, раскрыли, что уже 23 декабря в магазине игры появятся скины V и Джонни Сильверхэнда, а также их культовые аксессуары.

Игроков ожидают уникальные предметы: катана Сильверхэнда, клинки богомола V и другие. Скины каждого персонажа будут стоить 1500, а отдельные предметы — от 500 до 800 в-баксов. Предполагается, что Epic также предложит комплект с выгодной ценой.

Кроссовер будет доступен через несколько дней, и уже скоро Epic Games представит официальный анонс.