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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 932 оценки

В Fortnite пройдет коллаборация с Cyberpunk 2077

Solstice
Новости

CD Projekt Red официально подтвердила кроссовер между Cyberpunk 2077 и Fortnite. Надежные инсайдеры, включая SpushFNBR, раскрыли, что уже 23 декабря в магазине игры появятся скины V и Джонни Сильверхэнда, а также их культовые аксессуары.

Игроков ожидают уникальные предметы: катана Сильверхэнда, клинки богомола V и другие. Скины каждого персонажа будут стоить 1500, а отдельные предметы — от 500 до 800 в-баксов. Предполагается, что Epic также предложит комплект с выгодной ценой.

Кроссовер будет доступен через несколько дней, и уже скоро Epic Games представит официальный анонс.

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-6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Я удивлен что они пошли на сделку с этой донатной помойкой.

-3
sapov

А где в игре донат? Где имбы в батл пасе? А стоп это не колда

2
Антон Патриарх Логвинов sapov
А где в игре донат? Где имбы в батл пасе?

Ты значение слова "донат" выкупаешь вообще?

0
Real Slim Shady sapov

да не, я просто не считаю фортнайт игрой, это какая та помойка, которая берет рекламу направо и налево у всех у кого может, что бы интерес к этой помойке не упал. Если бы она не делала коллабы со всеми попало и не покупала всех и вся, я бы к ней более уважительно относился, но а так фортнайт это сугубо капиталистическая игра которая держится только на рекламе, она ничем не лучше чем казино, вот когда кто то рекламирует казино - то уважение к этому человеку пропадает, вот тоже самое - кто делате рекламу фортнайта - тот такой же человек. Казино = Фортнайт, две помойки.

0