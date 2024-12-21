В Fortnite пройдет коллаборация с Cyberpunk 2077

CD Projekt Red официально подтвердила кроссовер между Cyberpunk 2077 и Fortnite. Надежные инсайдеры, включая SpushFNBR, раскрыли, что уже 23 декабря в магазине игры появятся скины V и Джонни Сильверхэнда, а также их культовые аксессуары.
Игроков ожидают уникальные предметы: катана Сильверхэнда, клинки богомола V и другие. Скины каждого персонажа будут стоить 1500, а отдельные предметы — от 500 до 800 в-баксов. Предполагается, что Epic также предложит комплект с выгодной ценой.
Кроссовер будет доступен через несколько дней, и уже скоро Epic Games представит официальный анонс.
Я удивлен что они пошли на сделку с этой донатной помойкой.
А где в игре донат? Где имбы в батл пасе? А стоп это не колда
Ты значение слова "донат" выкупаешь вообще?
да не, я просто не считаю фортнайт игрой, это какая та помойка, которая берет рекламу направо и налево у всех у кого может, что бы интерес к этой помойке не упал. Если бы она не делала коллабы со всеми попало и не покупала всех и вся, я бы к ней более уважительно относился, но а так фортнайт это сугубо капиталистическая игра которая держится только на рекламе, она ничем не лучше чем казино, вот когда кто то рекламирует казино - то уважение к этому человеку пропадает, вот тоже самое - кто делате рекламу фортнайта - тот такой же человек. Казино = Фортнайт, две помойки.