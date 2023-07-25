В Fortnite пройдет коллаборация с "Футурамой"

Последний кроссовер после летних каникул Epic Game, похоже, связан с мультсериалом "Футурама", и он появится в Fortnite завтра, 26 июля, после обновления контента.
Несколько дней назад вышел новый сезон "Футурамы", и теперь, судя по всему, новый сезон будет отмечаться в Fortnite. Анонс был сделан официальным аккаунтом Fortnite в Twitter, после чего им поделились добытчики данных, включая тизерный ролик в трейлере ниже.
Тизер, опубликованный Epic, находится в "Мега-Сити" и показывает культовую Гипножабу на большом цифровом экране в городе. Вскоре после настройки можно увидеть, как корабль Планетарного Экспресса пролетает и врезается в экран с изображением культовой лягушки, в результате чего экран ломается, как в культовом начале "Футурамы", которое фанаты узнают с момента премьеры сериала в начале 1999 года.
В новый кроссовер, скорее всего, войдут скины и другие косметические предметы, а также внутриигровые предметы, но это только предположение.
год 2130 в фортнайт коллаборация с жопой садового гномика
в эту фигню чего только не кидали
жопа садового гномика тоже была же, разве не?
Хватит запихивать в фортнайт всяких ведьмаков, дум слейеров и аниме персов. Где Джесси Пинкман и Уолтер вайт?
Туть