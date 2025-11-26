ЧАТ ИГРЫ
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 1 039 оценок

В Fortnite раздадут скин из "Убить Билла"

Solstice Solstice

Разработчики Fortnite анонсировали бесплатную раздачу эксклюзивного скина Юки Юбари в честь запуска седьмой главы игры. Костюм, созданный по мотивам предстоящего cобытия “Утерянная глава: месть Юки”, смогут получить все игроки, выполнившие простое условие.

Акция продлится с 27 ноября до 1 декабря. Все, кто войдёт в игру в этот четырехдневный период, автоматически получат комплект одежды в свой инвентарь.

Напомним, что седьмая глава Fortnite стартует 27 ноября и принесёт масштабные изменения игрового мира. Полученный во время акции скин останется на постоянной основе в коллекции игрока, даже если он не будет активно использоваться в течение сезона.

Комментарии:  10
Bogdan Kopov

"Простое условие"...напишите это про скин Гого

Купите билет на показ фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» в кинотеатрах США, которые участвуют в этой акции, в период с 20 по 29 ноября 2025 года. Вместе с билетом вы получите уникальный код.

Войдите в свою учётную запись Epic.

Начиная с 30 ноября 2025 года, посетите страницу fortnite.com/redeem и введите там код, напечатанный на билете.

Код необходимо активировать до 1 января 2026 года, 3:00 по московскому времени.

очень просто, ага.

5
ant 36436

Слышал звон хер знает где, наверно в ухе.

Скин дают всем, за билет косметика.

2
Bogdan Kopov ant 36436

косметика этот и есть её внешность-экипировка-скин назови как угодно

https://www.fortnite.com/the-whole-bloody-affair-redemption-faq?lang=ru

Акция действует только для жителей США. Пользователям из других стран эта акция недоступна.

но мы ж не читаем и не ищем.

1
ant 36436 Bogdan Kopov

Фига ты трудный, читай сам:

https://www.fortnite.com/news/fortnite-zero-hour-chapter-finale-live-event-on-november-29?lang=ru

При входе в игру получают ВСЕ игроки

но мы ж не читаем и не ищем. Да? 🤣

Aleksey Aleshka

Что с грудью, лол

3
ant 36436

Кино посмотри, лол.

2