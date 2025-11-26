В Fortnite раздадут скин из "Убить Билла"

Разработчики Fortnite анонсировали бесплатную раздачу эксклюзивного скина Юки Юбари в честь запуска седьмой главы игры. Костюм, созданный по мотивам предстоящего cобытия “Утерянная глава: месть Юки”, смогут получить все игроки, выполнившие простое условие.

Акция продлится с 27 ноября до 1 декабря. Все, кто войдёт в игру в этот четырехдневный период, автоматически получат комплект одежды в свой инвентарь.

Напомним, что седьмая глава Fortnite стартует 27 ноября и принесёт масштабные изменения игрового мира. Полученный во время акции скин останется на постоянной основе в коллекции игрока, даже если он не будет активно использоваться в течение сезона.