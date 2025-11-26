В Fortnite раздадут скин из "Убить Билла"

Разработчики Fortnite анонсировали бесплатную раздачу эксклюзивного скина Юки Юбари в честь запуска седьмой главы игры. Костюм, созданный по мотивам предстоящего cобытия “Утерянная глава: месть Юки”, смогут получить все игроки, выполнившие простое условие.
Акция продлится с 27 ноября до 1 декабря. Все, кто войдёт в игру в этот четырехдневный период, автоматически получат комплект одежды в свой инвентарь.
Напомним, что седьмая глава Fortnite стартует 27 ноября и принесёт масштабные изменения игрового мира. Полученный во время акции скин останется на постоянной основе в коллекции игрока, даже если он не будет активно использоваться в течение сезона.
"Простое условие"...напишите это про скин Гого
Купите билет на показ фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» в кинотеатрах США, которые участвуют в этой акции, в период с 20 по 29 ноября 2025 года. Вместе с билетом вы получите уникальный код.
Войдите в свою учётную запись Epic.
Начиная с 30 ноября 2025 года, посетите страницу fortnite.com/redeem и введите там код, напечатанный на билете.
Код необходимо активировать до 1 января 2026 года, 3:00 по московскому времени.
очень просто, ага.
Слышал звон хер знает где, наверно в ухе.
Скин дают всем, за билет косметика.
косметика этот и есть её внешность-экипировка-скин назови как угодно
https://www.fortnite.com/the-whole-bloody-affair-redemption-faq?lang=ru
Акция действует только для жителей США. Пользователям из других стран эта акция недоступна.
но мы ж не читаем и не ищем.
Фига ты трудный, читай сам:
https://www.fortnite.com/news/fortnite-zero-hour-chapter-finale-live-event-on-november-29?lang=ru
но мы ж не читаем и не ищем. Да? 🤣
Что с грудью, лол
Кино посмотри, лол.