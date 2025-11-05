В Fortnite разгорелся скандал из-за цены на виртуальных домашних любимцев

В Fortnite недавно появились долгожданные домашние любимцы (Sidekicks), но реакция сообщества оказалась противоречивой. Например, соответствующий тред появился на Reddit.

Часть игроков в восторге от милых компаньонов и считает, что они делают игру ярче. Другие же возмущены их стоимостью - цены достигают 1500 V-баксов (внутриигровая валюта), что дороже некоторых скинов персонажей.

На Reddit появляются все новые темы, в которых пользователи призывают не поддерживать такую политику Epic Games "монетой" - то есть просто не покупать этих спутников. По мнению геймеров, за такие деньги разработчики должны были бы позволить настраивать внешность зверюшек, меняя цвет шерсти, глаз или форму тела.

Пользователи также возмущены тем, что питомцы видимы только для владельца и его команды, а изменение базовых настроек требует повторной покупки. Из-за волны критики Epic Games уже запустила опрос, чтобы оценить уровень недовольства игроков ценами на компаньонов и другие косметические предметы.

На данный момент в Fortnite доступна собака Бананчик, а 7 ноября должны появиться еще три любимца - Виконт, Динни и Дружок. Разработчики обещают расширять коллекцию, однако сообщество призывает пока "не покупать Sidekicks", пока компания не изменит свою ценовую политику.