В Fortnite стала доступна ролевая игра DUNGEONAUTS

Студия Look North World выпустила в Fortnite кооперативную и соревновательную ролевую игру DUNGEONAUTS. Проект, вдохновленный Dungeons & Dragons, стал первой RPG с процедурной генерацией в Fortnite. Игрокам предлагается объединяться в команды для исследования города Талинор, прохождения бесконечных подземелий и сражений с монстрами и боссами в rogue-like приключении.

В игре можно зарабатывать добычу и сокровища для улучшения снаряжения, способностей и заклинаний, а также проверять свои силы на PvP-арене. DUNGEONAUTS можно найти через поиск в самой Fortnite на всех доступных платформах или по коду острова 5673-0929-0151.

На старте доступны три класса: Razor Jaw, Skybreaker и Thunder Heart. Успешное прохождение подземелий открывает более высокие уровни сложности с лучшими наградами. Прогресс игроков сохраняется между сессиями. Проект предлагает шесть типов миссий с пятью уровнями сложности, а также дополнительные активности, включая золотую шахту и PvP-арену для четырех участников.

Алекс Серопян, основатель и генеральный директор Look North World, отметил, что DUNGEONAUTS начинался как его личный проект, над которым он работал по выходным. Он хотел перенести опыт классических фэнтезийных RPG с их системами прогрессии и наград для нового поколения игроков в Fortnite. По его словам, игра предлагает как прохождение подземелий, так и исследование города, битвы с боссами, побочные квесты и PvP-сражения.

Сюжет для DUNGEONAUTS написал Алекс Ирвин, известный по работе с Marvel и Dungeons & Dragons. История повествует о древнем зле Гримджо, которое периодически вырывается на свободу, чтобы сеять разрушение. Игрокам предстоит противостоять ему и его легионам монстров, чтобы спасти мир Талинора от вечной тьмы.