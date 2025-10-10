В Fortnite стартовал хэллоуинский ивент с героями "Скуби-ду" и "Крика"

Компания Epic Games выпустила геймплейный трейлер ежегодного ивента Fortnitemares в Fortnite, приуроченного к празднованию Хэллоуина. В новом событии игроки будут сражаться с демонами, попадут в особые зоны, где смогут встретить приглашенных персонажей из фильмов и поп-культуры.

В видеоролике можно увидеть героев “Скуби-Ду“, Призрачное Лицо из “Крика“, Джейсона Вурхиза из “Пятницы, 13-е“, Хагги Вагги из игры Poppy Playtime и певицу Доджу Кэт. Ивент продлится с 9 по 31 октября.

Fortnitemares — это ежегодное хэллоуинское событие в Fortnite, во время которого появляются пугающие декорации, новые локации, тематические челленджи, погружающие игроков в зловещую атмомсферу праздника.

Ранее в Fortnite вышла коллаборация с мультсериалом “Кей-поп-охотницы на демонов”, вместе с которой был добавлен новый режим Demon Rush, где игрокам предстоит сражаться с ордой демонов.