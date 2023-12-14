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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 769 оценок

В Fortnite стартовал ивент "Зимний фестиваль"

Solstice
Новости

Каждый день на протяжении 14 дней вы можете открывать бесплатный подарок в разделе Задания. Среди наград два скина и много аксессуаров.

Также появились три блока новых испытаний: Зимний фестиваль (за 19 выполненных заданий можно получить кирку), Доставь-ка (выдается только опыт) и задания для нового режима Доставь-ка (тоже выдается только опыт).

Еще в игру вернулись подарки в честь праздника, скрытый снегназовец, гранатомет "Снеговик", снежные рыбки и ледяная присоска. Событие продлится до 31 декабря.

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