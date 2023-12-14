В Fortnite стартовал ивент "Зимний фестиваль"

Каждый день на протяжении 14 дней вы можете открывать бесплатный подарок в разделе Задания. Среди наград два скина и много аксессуаров.
Также появились три блока новых испытаний: Зимний фестиваль (за 19 выполненных заданий можно получить кирку), Доставь-ка (выдается только опыт) и задания для нового режима Доставь-ка (тоже выдается только опыт).
Еще в игру вернулись подарки в честь праздника, скрытый снегназовец, гранатомет "Снеговик", снежные рыбки и ледяная присоска. Событие продлится до 31 декабря.