В Fortnite стартовал кроссовер с Persona 5, а также вернулись скины из Resident Evil

Разработчики из Epic Games официально объявили о выходе новой внутриигровой косметики по мотивам Persona 5 Royal. Игроки уже могут приобрести экипировку знаменитых Призрачных похитителей сердец — Джокера (Joker) и Пантеры (Panther).

Каждый тематический костюм обойдется в 1 800 В-баксов, однако пользователи могут сэкономить, купив большой комплект со всем набором предметов за 3 800 В-баксов. Помимо экипировок персонажей, в коллаборацию вошли кастомные кирки, уникальные эмоции (включая встроенную трансформацию Джокера), а также Моргана в роли полноценного питомца на спину.

Параллельно с этим Epic Games преподнесла сюрприз фанатам хорроров: в ротацию Магазина предметов Fortnite вернулась классическая серия Resident Evil, которой не было в продаже целых 1 250 дней. Игрокам снова доступны культовые персонажи франшизы — Крис Редфилд, Джилл Валентайн, Леон Кеннеди и Клэр Редфилд. Кроме того, в каталог вернулась и агент Грейс Эшкрофт, которая дебютировала в королевской битве совсем недавно.