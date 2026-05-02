Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 1 082 оценки

В Fortnite стартовал режим Escape Vader с кооперативным побегом от Дарта Вейдера

IKarasik IKarasik

Epic Games представила новый временный режим для Fortnite под названием Escape Vader, вдохновлённый вселенной Star Wars. Вместе с запуском разработчики опубликовали трейлер, демонстрирующий напряжённый геймплей и основные механики события.

Режим рассчитан на команду из четырёх игроков. Участникам предстоит выживать, скрываясь или убегая от Дарта Вейдера — одного из самых известных антагонистов в поп-культуре. Основной упор сделан на кооперацию, быструю реакцию и умение действовать сообща в условиях постоянной угрозы.

Escape Vader уже доступен в игре и продолжает традицию Fortnite по проведению кроссоверов с крупными франшизами, предлагая игрокам новые форматы и уникальные игровые ситуации.

kotasha

Эта что типа чужого но за тобой бегает Дарт Вейдер(00

