В Fortnite стартовал режим Escape Vader с кооперативным побегом от Дарта Вейдера

Epic Games представила новый временный режим для Fortnite под названием Escape Vader, вдохновлённый вселенной Star Wars. Вместе с запуском разработчики опубликовали трейлер, демонстрирующий напряжённый геймплей и основные механики события.

Режим рассчитан на команду из четырёх игроков. Участникам предстоит выживать, скрываясь или убегая от Дарта Вейдера — одного из самых известных антагонистов в поп-культуре. Основной упор сделан на кооперацию, быструю реакцию и умение действовать сообща в условиях постоянной угрозы.

Escape Vader уже доступен в игре и продолжает традицию Fortnite по проведению кроссоверов с крупными франшизами, предлагая игрокам новые форматы и уникальные игровые ситуации.