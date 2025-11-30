В Fortnite стартовала 7-я глава, с новым контентом, включая остров Pacific Break и изменениями в основных механиках

Epic Games объявил о выпуске Fortnite Chapter Seven: Pacific Break после крайне успешного финала Fortnite Chapter Six: Zero Hour, к событию в игре присоединились 10,5 миллионов игроков, а более 3 миллионов наблюдали за ним в трансляциях.

Как и положено острову Золотого берега, игроки будут добираться до него «штормовым сёрфингом», а не высаживаться из боевого автобуса, как обычно. Добравшись до него, они найдут совершенно новую, залитую солнцем карту, которую можно исследовать пешком, на технике и даже на новых воздушных шарах.

Разработчики обозначили следующие ключевые локации:

Бульвар Батлвуд

Сэнди-Стрип

Вонкиленд

Хамбл-Хиллз

Бухта Бампи

Каньон Классифайд

Fortnite Chapter Seven: Pacific Break отличается большим разнообразием локаций:

В Fortnite Chapter Seven: Pacific Break появилось несколько интересных игровых нововведений, таких как управляемые фургоны перезагрузки и устройство самовосстановления, которое можно использовать, когда игрок находится в состоянии DBNO (убит, но не без сознания). DBNO также получил возможность перекатываться и уклоняться от вражеского огня, способность бегать с помощью энергии, возможность использовать зиплайны, подъемники и даже садиться в автомобили в качестве пассажира, ползать или быть брошенным в кузов вышеупомянутого фургона перезагрузки.

Победив таких боссов, как Человек Билл, Тишина или Пляжный Брут, вы сможете получить их способности и добычу, что даст вашему персонажу полное здоровье и щит, бонус к максимальному здоровью и щиту, бесконечную энергию и мощную способность. С другой стороны, ваше местоположение будет постоянно видно ближайшим противникам.

В седьмой главе Fortnite: «Тихоокеанский прорыв» во время каждой фазы бури аномалии Разлома могут приносить добычу и даровать мощные эффекты всем участникам матча. В течение сезона будут добавляться новые аномалии.

Кроме того, для обеспечения честности в начале матча золотые слитки больше не переносятся из одного матча в другой. Поэтому игрокам следует потратить их до окончания текущего матча, чтобы перезарядить товарищей по команде, нанять персонажей или получить мощное снаряжение в торговых автоматах с новым ассортиментом предметов. Epic также теперь позволяет игрокам выбрасывать слитки, чтобы делиться ресурсами с товарищами по команде.

Дополнительные улучшения включают переработанные маркеры попаданий и улучшенную видимость, индикаторы состояния боеприпасов для оружия в инвентаре, возможность целиться в прицел во время прыжка, режим наблюдателя, который теперь автоматически настраивается на ближайшего товарища по команде, а также переработанное колесо эмоций.

В новом сезоне Epic добавляет несколько новых видов оружия, которые, по словам Epic, стали более отзывчивыми, с многоуровневой отдачей и более плавными переходами в режим ADS (прицеливания). Прогресс перезарядки теперь сохраняется, даже если магазин пуст, что, безусловно, будет полезно. Вот список нового оружия в седьмой главе Fortnite: «Тихоокеанский прорыв»:

Дробовик Iron Pump: новый мощный помповый дробовик.

Дробовики Twin Hammer: двуручные помповые дробовики.

Штурмовая винтовка Deadeye: автоматическая с оптическим прицелом, созданная для тех, кто умеет попадать в голову на средних и дальних дистанциях.

Пистолет-пулемет Holo Rush: скорострельная, с оптическим прицелом и опасная в ограниченном пространстве.

Снайперская винтовка Vengeful: уничтожает противников с точностью продольно-скользящего затвора.

Дуговой молниеносный пистолет: поражает игроков, технику и постройки электричеством.

Клинок Forsaken Vow: мчится вперед и назад быстрее, чем с кинетическим клинком, обрушивая шквал молниеносных ударов.

Вингсьют — главный предмет этого сезона, позволяющий игрокам парить над островом Золотого берега. Кроме того, из Хранилища возвращаются следующие предметы:

Внедорожный картинг (наряду с обычными спортивными автомобилями и внедорожниками)

Enforcer AR, тактический пистолет и двойной микро-ПП

Гранаты Shockwave и Clinger

Пыхтение кувшинов

Щитовые бочонки

Аптечки

Бинты

Щитовые зелья

Мини-зелья щита

Только Zero Build: Shield Bubble Jrs и Port-a-Bunkers

Боевой пропуск Fortnite «Глава 7: Тихоокеанский прорыв» позволит вам отомстить за Невесту, стать воплощением будущего в образе Марти Макфлая и открыть персонажей Fortnite, таких как Майлз Кросс и Кэт Холлоуэй, а также новую версию Тёмного Странника. Он также включает особые стили для трёх костюмов: Кэт Холлоуэй, Картера Ву и Тёмного Странника (реальность удалена). Эти дополнительные стили можно получить только за выполнение заданий в режимах «Блиц-Королевская», «Перезагрузка» и «Королевская битва» соответственно.

Премьера фильма Квентина Тарантино «Потерянная глава: Месть Юки» состоится уже сегодня.