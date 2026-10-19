В Fortnite стартовала коллаборация с "Отелем Хазбин" - показан трейлер

В Fortnite стартовала коллаборация с анимационным сериалом "Отель Хазбин". В магазине появились скины Чарли Морнингстар, Аластора и Вэгги. Также был опубликован официальный трейлер кроссовера, приуроченного к хэллоуинскому событию Fortnitemares 2026.

В магазине доступны три образа: принцесса Ада Чарли Морнингстар, Вэгги и Аластор, у которого есть дополнительный стиль "демонической формы". Помимо скинов, в набор вошли аксессуары — рюкзаки "Радио Аластора", "Крылья Вэгги" и "KeeKee", кирки в виде трости, трезубца и копья, а также музыкальные инструменты и эмоции. Стоимость каждого скина составляет 1 500 V-Bucks, а полный бандл обойдется в 4 000 V-Bucks. Косметика будет доступна в магазине ограниченное время.

"Отель Хазбин" выходит с 2024 года и рассказывает о принцессе Ада, которая пытается открыть отель для реабилитации демонов. Fortnitemares 2026 также включает коллаборации с Five Nights at Freddy's, "Кошмаром на улице Вязов", Hollow Knight, "Судной ночью" и другими хоррор-франшизами.