В Fortnite стартовала коллаборация с Overwatch - представлен геймплейный трейлер

Epic Games и Blizzard официально запустили коллабу между Fortnite и Overwatch. В третий акт противостояния текущего сезона Fortnite добавили сразу четыре новых скина из Overwatch: Трейсер, Гендзи, Ангела и Диву. Событие уже доступно в игре.

Помимо скинов, в игре появились тематические локации в стиле Ханамуры, святилища Пусана, Кингс Роу и постов наблюдения. На карте доступны NPC из Overwatch, с которыми можно взаимодействовать. Из оружия добавили такие геймплейные предметы как посох Ангела и пистолеты Трейсер.

Кинематографический ролик третьего акта:

С запуском события стали доступны задания, за выполнения которых вы получите опыт для боевого пропуска и бесплатные награды в стиле Overwatch. Весь набор коллаборации с Overwatch в Fortnite обойдется в 4200 V-баксов. Ожидается также, что в Overwatch позднее появятся облики для Трейсер, Гэндзи, Ангела и Дивы в стиле героев Fortnite.