В Fortnite стартовала кроссовер-коллаборация с игрой Solo Leveling: Arise

Компания Epic Games официально анонсировала новое событие в своей популярной королевской битве Fortnite. Разработчики представили совместный контент с ролевым экшеном Solo Leveling: Arise, основанным на известной корейской манхве Поднятие уровня в одиночку.

В рамках этого сотрудничества во внутриигровом магазине появились новые косметические предметы. Пользователи могут приобрести образ главного героя Сон Джин Ву, рыцаря Игриса и других персонажей вселенной. В качестве дельтаплана разработчики добавили теневого дракона Кайсела. Неожиданной деталью кроссовера стало появление тематического внутриигрового автомобиля марки Mercedes-Benz, который также активно демонстрируется в трейлере обновления.

Базовая стоимость полного комплекта новых предметов составляет 4500 внутриигровой валюты, а покупка отдельных обликов обойдется пользователям в 1800 В-баксов за каждый. Реакция игрового сообщества на релиз оказалась смешанной. Большая часть аудитории с энтузиазмом встретила коллаборацию и музыкальное сопровождение, однако некоторые игроки выразили недовольство высокой ценой набора и дизайном персонажей, который базируется на стилистике мобильной игры, а не на недавней аниме-адаптации.