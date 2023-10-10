В Fortnite в честь Хэллоуина заглянут Алан Уэйк, Джек Скеллингтон и Майкл Майерс

Октябрь - месяц в котором отмечают Хэллоуин, поэтому можно ожидать появления множества страшных игр, в том числе и Alan Wake 2 от Remedy. Но будет не единственная встреча с титульным героем: он также появится в Fortnite. Epic Games является издателем и Fortnite, и Alan Wake 2, так что эта коллаборация была лишь вопросом времени.
В трейлере Уэйк в черном костюме скользит по полу и расстреливает врагов под рэпчик (что действительно жутко). Это не единственный персонаж, который появится в Fortnite во время события в этом месяце. Майкл Майерс из фильма "Хэллоуин" держит в руках нож, а Джек Скеллингтон из мультфильма "Кошмар перед Рождеством" также появляется в трейлере.
В этом году от "Fortnite: кошмары" можно ожидать многого. Среди них - новые виды оружия, такие как дробовик с деревянными кольями, вампирский клинок Торна и тыквенная пусковая установка. Вы также можете найти метлу ведьмы, которая поднимет вас в воздух.