В Fortnite вернется оригинальная карта

Компания Epic Games решила вернуть игроков в классическую королевскую битву Fortnite семь лет спустя и объявила о том, что в игре появится оригинальная карта из первой главы самого первого сезона.



Судя по всему, разработчики добавляют её не в качестве временного события, а на постоянной основе в рамках режима «OG».



Геймеры получат возможность заново собрать лут из оригинальной игры, а заодно снова поучаствовать во всех сезонах классической карты.



Fortnite OG стартует уже 6 декабря текущего года. Судя по всему, игроков ждёт контент из 10 сезонов.