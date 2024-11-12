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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 910 оценок

В Fortnite вернется оригинальная карта

Simple Jack

Компания Epic Games решила вернуть игроков в классическую королевскую битву Fortnite семь лет спустя и объявила о том, что в игре появится оригинальная карта из первой главы самого первого сезона.

Судя по всему, разработчики добавляют её не в качестве временного события, а на постоянной основе в рамках режима «OG».

Геймеры получат возможность заново собрать лут из оригинальной игры, а заодно снова поучаствовать во всех сезонах классической карты.

Fortnite OG стартует уже 6 декабря текущего года. Судя по всему, игроков ждёт контент из 10 сезонов.

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