В Fortnite запустили режим без ботов - но в нем одни боты

В конце июля в Fortnite OG запустили дополнительный режим под названием «Эксперт». Суть плейлиста в том, что он создан для парных команд, а подбор игроков работает без SBMM, то есть ищет противников без учета их навыков.
Кроме того, «Эксперт» рекламировался Epic Games как режим без ботов, однако на деле все оказалось не так. Пользователи сети пожаловались, что в матчах зачастую участвуют только до 10 живых людей, а ботов — как минимум 60.
Игроки Fortnite предполагают, что это элементарный баг, иначе смысл режима «Эксперт» теряется. Разработчики из Epic Games на происходящее пока никак не отреагировали.
Fortnite сейчас такая скучная, а боты только все усугубляют. Разрабы, похоже, слишком заняты управлением 20+ режимами. По-моему, всего этого стало очень много.
T I T A N
Ранее в Fornite добавили героев фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» от Marvel Studios. Игроки могут заполучить в свою коллекцию облики Человека-факела, Существа, Мистера Фантастика и Женщины-невидимки.
Дискриминация ботов! Ботофобы! Нет ботофобии!
Первый подобный баг за годы случился и уже воняют на всю. Подождите хоть немного, исправят всё.
эм, ещё вчера исправили, до некоторых новости не сразу доходят
Ну вот, что и требовалось доказать.
Не мешайте ботам играть!
Solstice пили сразу блог что уже исправили
Я сколько не играю не видел там такого режима. Они насколько я знаю просто объявляли о том, что кол-во ботов уменьшится и будет пускать реальных больше. И да, чёрт возьми это так. Ботов стало меньше.
Это в режиме как раньше и в блице , там оранжевый значок и слово Экперт
А ну, я просто без построек играю. Вообще не вижу смысла в ботах. Хотите хардкор - идите в рейтинговую. Там одни игроки в целом должны быть. Или с постройками в рейтинг. Тоже нормальный хардкор можно получить, а говорить что в казуальных видите ли слишком просто. Ну оно и на то и казуальное, чтобы быть легче
Это без построек тоже есть