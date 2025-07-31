В Fortnite запустили режим без ботов - но в нем одни боты

В конце июля в Fortnite OG запустили дополнительный режим под названием «Эксперт». Суть плейлиста в том, что он создан для парных команд, а подбор игроков работает без SBMM, то есть ищет противников без учета их навыков.

Кроме того, «Эксперт» рекламировался Epic Games как режим без ботов, однако на деле все оказалось не так. Пользователи сети пожаловались, что в матчах зачастую участвуют только до 10 живых людей, а ботов — как минимум 60.

Игроки Fortnite предполагают, что это элементарный баг, иначе смысл режима «Эксперт» теряется. Разработчики из Epic Games на происходящее пока никак не отреагировали.

Fortnite сейчас такая скучная, а боты только все усугубляют. Разрабы, похоже, слишком заняты управлением 20+ режимами. По-моему, всего этого стало очень много.



T I T A N

Ранее в Fornite добавили героев фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» от Marvel Studios. Игроки могут заполучить в свою коллекцию облики Человека-факела, Существа, Мистера Фантастика и Женщины-невидимки.