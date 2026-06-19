В Fortnite запустили временное событие по мотивам аниме Dr. Stone на острове Crunchyroll

В королевской битве Fortnite стартовало ограниченное по времени событие, посвященное аниме-сериалу Dr. Stone. Мероприятие проходит на специальном творческом острове Crunchyroll Anime Island с 19 по 21 июня 2026 года.

Компания Crunchyroll представила тематический пользовательский остров под кодом 6044-5327-4490, который станет доступен для посещения на этих выходных. Игроки могут принять участие в различных научных испытаниях, побороться за места в таблице лидеров и опробовать эксклюзивное оружие в стиле Crunchyroll. Событие приурочено к скорому выходу финального эпизода 4 сезона аниме-адаптации под названием Dr. Stone: Science Future, премьера которого состоится 25 июня 2026 года.

На территории виртуального острова обустроена специальная зона для совместного просмотра. Там пользователи могут увидеть 25 эпизод под названием Future Engine, а также ознакомиться с уникальными материалами от создателей шоу. Помимо этого, разработчики воссоздали знаковые изобретения из сериала, среди которых присутствует паровой автомобиль Паровая Горилла, величественный корабль Персей и мобильная тележка с раменом, созданная главным героем Сэнку.

Оригинальная манга Dr. Stone выходила в печать с 2017 по 2022 год, а 1 серия экранизации увидела свет в 2019 году. Сюжет рассказывает о мире, где загадочная вспышка света мгновенно превратила все человечество в каменные статуи. Спустя более чем 3000 лет старшеклассник Сэнку Исигами освобождается от каменного плена и решает использовать силу науки для восстановления цивилизации.