В LEGO Fortnite стал доступен новый остров с режимом "Преследователи против охотников"

Тайна монолита ждёт! В течение октября в Fortnite появятся четыре новых острова LEGO® от LEGO Group. Смотрите в оба, сходите с проторённых тропинок и приближайтесь к разгадке с каждым новым островом!

Режим «LEGO: Преследователи против охотников» уже доступен!

Скоро!

LEGO: Рыбалка с монстрами (с 17 октября)

Готовы пройти по тонкому льду ради спасения поселения? Опасайтесь того, что затаилось среди мутных, промёрзлых глубин — многие, кто отважился отправиться в путешествие по холоду, так и не вернулись.

LEGO: Миры паркура (с 24 октября)

Сладкий сон для одних и кошмар для других! Сумеете забраться на самые высокие карамельные трости?

LEGO: Глубины космоса (с 30 октября)

Осветите себе путь, чтобы выбраться из тьмы!



Жутковатое название для острова, да? Здесь перед вами окажется дверь с тремя кодовыми замками. Чтобы открыть её, придётся мыслить нестандартно и выйти за рамки!

Успейте завершить LEGO: Глубины космоса до 17.00 по моковскому времени 13 ноября 2024 года, чтобы разблокировать комплекты с предметами декора «Класс тёмных наук» и «Вечная неприкаянность», которые можно использовать в LEGO Fortnite! Эти комплекты позже могут появиться в продаже в магазине Fortnite.