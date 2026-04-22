В магазине Fortnite появился облик протагониста хоррора Cronos: The New Dawn

Компания Epic Games официально представила новый косметический контент в рамках коллаборации с польской студией Bloober Team. В игровом магазине Fortnite появилась экипировка, вдохновленная хоррором на выживание Cronos: The New Dawn. Игрокам стал доступен образ главной героини проекта — Путешественницы (The Traveler).

Стоимость данного облика составляет 1500 В-баксов. Важно отметить, что это одиночный товар: в комплекте отсутствуют дополнительные косметические элементы, такие как уникальные кирки, дельтапланы или тематические эмоции.

Несмотря на лаконичность набора, этот релиз подчеркивает узнаваемый стиль Cronos и предлагает игрокам возможность прикоснуться к новой эстетике еще до полноценного знакомства с первоисточником.