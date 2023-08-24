В новом сезоне Fortnite возможна коллаборация с PAYDAY 3

Вы помните такую игру, как Payday? В моем подростковом возрасте она наделала много шума, для меня став вечерним ритуалом. Но прошло много лет, игры выходили одна за одной, постепенно выбивая данный проект из обзора игроков. И вот спустя столько лет у данной игры есть все шансы влететь в топы, ведь вероятна коллаборация Fortnite с PAYDAY 3.
Слух распустили датамайнеры, которые увидели репост аккаунта PAYDAY 3 о новом сезоне в фортнайт. Все это можно было бы понять как шутку, но генерация новостей у сливеров, конечно, беспощадная.
Если все же рассматривать данную коллаборацию как по-настоящему возможную, то тематика подходящая, и выход новой части PAYDAY мог бы стать хорошей почвой для сотрудничества. Новый сезон фортнайт начинается уже 25 августа, а выход PAYDAY 3 назначен на 21 сентября. Неплохая разница, но бывала и больше.