В сеть слили невыпущенные скины для Fortnite

Пользователь под ником HYPEX, который часто делится инсайдерской информацией по королевской битве Fortnite от компании Epic Games, показал два скина, которые не добавили в игру.

На слитых изображениях можно увидеть концепты двух невыпущенных скинов. По словам HYPEX, картинки он обнаружил на личном аккаунте концепт-художника Epic Games Мэтта Лау. После этого оба изображения были удалены.

На данный момент неясно, добавят ли разработчики данные скины в Fortnite. Возможно, косметические предметы просто не прошли проверку, поэтому никогда не попадут в игру.

Напомним, что до 18 июля 2023 года в королевской битве проходит специальное событие «Летние каникулы». За участие в ивенте игроки Fortnite могут получить различные призы.

Релиз Fortnite состоялся 21 июля 2017 года. Игра бесплатно доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, а также на мобильных устройствах. В королевской битве прошло уже множество кроссоверов, включая коллаборации со Star Wars, Marvel, Sony, DC, а также музыкантами Marshmello и Трэвисом Скоттом.