Fortnite 25.07.2017
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В сеть слили невыпущенные скины для Fortnite

Simple Jack
Новости

Пользователь под ником HYPEX, который часто делится инсайдерской информацией по королевской битве Fortnite от компании Epic Games, показал два скина, которые не добавили в игру.

На слитых изображениях можно увидеть концепты двух невыпущенных скинов. По словам HYPEX, картинки он обнаружил на личном аккаунте концепт-художника Epic Games Мэтта Лау. После этого оба изображения были удалены.

На данный момент неясно, добавят ли разработчики данные скины в Fortnite. Возможно, косметические предметы просто не прошли проверку, поэтому никогда не попадут в игру.

Напомним, что до 18 июля 2023 года в королевской битве проходит специальное событие «Летние каникулы». За участие в ивенте игроки Fortnite могут получить различные призы.

Релиз Fortnite состоялся 21 июля 2017 года. Игра бесплатно доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, а также на мобильных устройствах. В королевской битве прошло уже множество кроссоверов, включая коллаборации со Star Wars, Marvel, Sony, DC, а также музыкантами Marshmello и Трэвисом Скоттом.

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