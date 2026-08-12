В сети появились новые намёки на возможную коллаборацию Fortnite и Minecraft

В официальном Discord-сообществе Fortnite среди специальных команд для тизеров четвёртого сезона обнаружили фразу SurviveTheNight – «Переживи ночь».

Пользователи обратили внимание, что формулировка напрямую связана с Minecraft. В частности, официальный аккаунт игры использует описание Survive the night, а на сайте Minecraft выживание ночью также представлено как одна из основных составляющих игры. На этом основании инсайдер HYPEX предположил, что новый тизер относится именно к Minecraft.

Слухи о подобном кроссовере появились ещё в январе 2026 года. Тогда инсайдер AdiraFNInfo сообщил, что сотрудничество Fortnite и Minecraft якобы находится на ранней стадии разработки. Информацию распространил HYPEX, однако подчеркнул, что самостоятельно её не подтверждал. На тот момент ожидалось, что потенциальная коллаборация появится только спустя несколько месяцев.

Пока неизвестно, какой именно контент может войти в кроссовер. Epic Games и Mojang официально не анонсировали персонажей, косметические предметы, оружие или отдельный игровой режим по Minecraft. Поэтому информация о сотрудничестве всё ещё остаётся слухом, несмотря на появившиеся намёки.