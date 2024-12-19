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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 929 оценок

Вантузы и унитазы: создатели Fortnite выпустили набор по мотивам "Скибиди-туалетов"

Lunersun
Новости

В Fortnite добрался набор по мотивам «Скибиди-туалетов». И да, это тот самый безумный веб-сериал с YouTube-канала DaFuq!?Boom!, где странные существа с головами в унитазах сражаются против «Агентов» — людей с камерами и динамиками вместо голов.

В Fortnite появится контент по мотивам "Скибиди-туалетов"

Слухи о такой коллаборации ходили уже несколько дней, а теперь можно и самим заглянуть в магазин. За 2200 В-баксов игрокам предлагают целый набор предметов — тут и украшение в виде унитаза с торчащей головой, и два варианта Планджермена (обычный и LEGO), и рюкзак Титана Спикермена, и даже вантузы вместо привычной кирки.

Так что теперь любой желающий может устроить настоящее «туалетное» веселье прямо на полях сражений Fortnite.

-8
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
askazanov

Бред

2
-zotik-

"Это многое говорит об нашем обществе"

Я всегда считал форточку помойкой уровня доты, но тут они даже не скрывают этого

0