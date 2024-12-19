Вантузы и унитазы: создатели Fortnite выпустили набор по мотивам "Скибиди-туалетов"

В Fortnite добрался набор по мотивам «Скибиди-туалетов». И да, это тот самый безумный веб-сериал с YouTube-канала DaFuq!?Boom!, где странные существа с головами в унитазах сражаются против «Агентов» — людей с камерами и динамиками вместо голов.

Слухи о такой коллаборации ходили уже несколько дней, а теперь можно и самим заглянуть в магазин. За 2200 В-баксов игрокам предлагают целый набор предметов — тут и украшение в виде унитаза с торчащей головой, и два варианта Планджермена (обычный и LEGO), и рюкзак Титана Спикермена, и даже вантузы вместо привычной кирки.

Так что теперь любой желающий может устроить настоящее «туалетное» веселье прямо на полях сражений Fortnite.