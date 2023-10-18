Внутри Fortnite появилась мини-игра Alan Wake: Flashback

Компании Epic и Remedy объявили о сотрудничестве со Spiral House и Zen Creative для создания игры Alan Wake: Flashback. Созданная с помощью редактора Unreal Editor для Fortnite, игра представляет собой переосмысление сюжета первой игры Alan Wake, и теперь она доступна в Discover или через код острова 3426-5561-3374.
Очевидно, что Epic и Remedy пытаются возродить интерес к франшизе в преддверии выхода игры Alan Wake 2, издателем и разработчиком которой они являются соответственно. Долгожданный сиквел выходит в ближайшую пятницу для ПК (где он будет постоянным эксклюзивом Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series S|X. На консолях, по словам Remedy, игра будет включать в себя режим производительности.
Системные требования для ПК, как ни странно, еще не известны, хотя движок Northlight обычно очень оптимизирован. Как известно, на ПК игра будет поддерживать трассировку траектории и NVIDIA DLSS 3.5, что, несомненно, потребует высокопроизводительной GeForce RTX 40. Если у вас нет мощного ПК, вы можете посмотреть потоковую трансляцию Alan Wake 2 через GeForce NOW.